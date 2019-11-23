Haberler » Güncel » Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama - Haber

Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklamaOsmaniye'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

23.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:39Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama
'de uyuşturucuya 2 tutuklama
Osmaniye'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
İl Komutanlığı ekiplerince, önceki gün sabahın erken saatlerde uyuşturucu madde temini ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 ayrı adrese yapılan aramalarda 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile birlikte, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği mermisi, 1 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.B.K. ve A.K. tutuklanırken, D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini veren kaynağını açıkladı
14:10 Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler
14:10 Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor
14:10 Muğla'daki "sahte sağlık raporu" operasyonunda 4 tutuklama
14:05 Gösterişli'den öğretmenlere anlamlı ziyaret
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:12:14