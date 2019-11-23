Haberler » Güncel » Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama - Haber

Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

23.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:42Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Komutanlığı ekiplerince, önceki gün sabahın erken saatlerde uyuşturucu madde temini ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 ayrı adrese yapılan aramalarda 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile birlikte, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği mermisi, 1 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.B.K. ve A.K. tutuklanırken, D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Fen bilgisi öğretmeni fırçasıyla okulları renklendiriyor
14:08 Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki
14:08 Samsun'da "5. ÖRAV Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi
14:06 Kimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildi
14:05 HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:10:26