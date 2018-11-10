Osmaniye'de Uyuşturucuyla Mücadele Ele Alındı

Osmaniye
'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları değerlendirildi.
Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Valilik Rahime Hatun
Salonu'nda, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşun başkanlığında toplandı.
Coşkun, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele konusunda herkese görevler düştüğünü belirtti.
Uyuşturucuyla mücadelenin önemsendiğini ifade eden Coşkun, "2019'da yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bir eylem planı hazırlanmasını amaçlıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinin desteği ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, tüm kurumlarımız üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getireceklerdir. Böylece hep birlikte bu mücadelede önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Psikolog Naci Menet, 2018 uyuşturucuyla mücadele faaliyet raporunun sunumunu yaptı.
Celalettin Cerrah,Rahime Hatun,Osmaniye
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:02