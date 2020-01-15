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Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi

Osmaniye'de "Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi" kapsamıda eğitim programı düzenlendi.

15.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:30Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi
'de "Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi" kapsamıda eğitim programı düzenlendi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda gerçekleştirilen eğitimle İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanlara beden dili, etkili iletişim stratejileri, diksiyon ve protokol kuralları eğitimi verildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, merkezi ve yerel yönetimlerde kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilerek daha hızlı ve amaca uygun yerine getirilmesi için projenin uygulandığını belirtti.

Dört gün sürecek eğitim kapsamında ilk olarak emekli diplomat Turgay Yurtsever, protokol kuralları konulu sunum gerçekleştirdi.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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