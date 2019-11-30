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Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

30.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:52Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram esrar, 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıya serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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