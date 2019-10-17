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Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 19:28Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Osmaniye'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda M.M.T, H.Ç, A.C, O.K, S.A, ve S.A. gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheliden birinin askerde olduğu öğrenildi.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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