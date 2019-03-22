Osmaniye'de Yaşlılar Haftası Etkinliği

Kaynak: İHA

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan büyüklerimize hak ettiği saygı ve sevgiyi göstermek, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, öncelikli sorumluluğumuzdur" dedi.18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Özden Huzurevinde program düzenlendi. Program Özden Huzurevi Bocce Takımı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bocce Takımı arasındaki maç ile başladı. Programın devamında Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle il genelinde 16 kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenen Bocce Turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti.Özden Huzurevi sakinleri adına konuşan Erdinç Tikenoğulları, toplumun kalitesi ve dayanıklılığının yaşlı vatandaşlara özen ve saygı ile ölçüleceğini belirterek, her yaşlı bireyin toplum içinde akitf olma ve yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.Vali Ömer Faruk Coşkun ise Yaşlılar Haftası'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, "Sizler yaşanmışlıklarınızla geçmişimiz örnek aldığımız tecrübelerinizle geleceğimizsiniz. Sizler örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizsiniz. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan sizlere hak ettiğiniz saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmanızı, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamanızı sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.Daha sonra huzurevi sakinlerinin el emekleri ile ördükleri atkılar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlere gönderilmek üzere Vali Coşkun'a verildi. Vali Coşkun ve beraberindeki protokol üyeleri ise huzurevinde kalan yaşlılara karanfil verdi.Düzenlenen programa milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. - OSMANİYE