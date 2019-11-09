Haberler » Güncel » Osmaniye'de, 'Yenidoğan Canlandırma Programı' eğitim semineri - Haber

Osmaniye'de, "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitim semineri

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02Osmaniye'de,
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından " Canlandırma Programı" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğündeki seminere, Prof. Dr. Mehmet Satar, Prof. Dr. Nejat Narlı, Doç. Dr. Selvi Gülaşı, uzman doktor Özgül Tunç Akbaş ve doktorlar eğitimci olarak katıldı.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan hekim ve sağlık personeline eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

"Yenidoğan Canlandırma Programının" Sağlık Bakanlığının öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade eden Öznavruz, "Doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve yenidoğan canlandırmasında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla program uygulanıyor. Bu günkü eğitime 8 hekim ve 38 sağlık personeli olmak üzere toplam 46 sağlık çalışanı katılarak sertifika almayı hak kazandı." dedi.

Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı katılımcılara sertifika verildi.

Yenidoğan, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 Yedigöller'de renk cümbüşü
15:47 Tekirdağ malkara'da bayıltan koşu
15:46 Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
15:46 Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza
15:45 40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:47:57