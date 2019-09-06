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Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri

Osmaniye Devlet Hastanesinde "yoğun bakım hemşireliği" sertifikalı eğitim programı başladı.

06.09.2019 16:56 Osmaniye'de yoğun bakım hemşireliği eğitimleri
Osmaniye Devlet Hastanesinde "yoğun bakım hemşireliği" sertifikalı eğitim programı başladı.

Hastane başhekimi Tamer Gülsur, yaptığı açıklamada, kentte ilk kez düzenlenen eğitimin teorik ve pratik olarak iki kademede verileceğini belirtti.
Altı hafta sürecek eğitim programına farklı illerden 12 hemşirenin katıldığını ifade eden Gülsur, şunları kaydetti:
"Sağlık hizmetleri sürekli değişim ve gelişim halindedir. Bu süreçte en çok hemşirelerin rolü yer almaktadır. Hemşireler yoğun bakımın en önemli ögesidir. Yoğun bakım hemşireliği, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların bulunduğu çalışma alanıdır. . Bu anlamda hastanemizde başlayan yoğun bakım hemşireliği eğitim programını önemsiyoruz."

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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