Haberler » Güncel » Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı - Haber

Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:33Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

OSMANİYE'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.



Devlet Hastanesi, Toprakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
23:07 Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı
23:06 Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi
23:05 Bakan Yardımcısı Demircan: "Daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız"
23:05 Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
22:07 AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:14:44