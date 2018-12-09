Osmaniye'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Osmaniye
'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bin öğrenciye yüzme dersi verilecek.
Proje kapsamında kentte ilkokul 3. ve 4. sınıfta okuyan bin öğrenciye olimpik yüzme havuzlarında uzman antrenörlerce yüzme eğitimi verilecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, olimpik yüzme havuzundaki kurs açılışında yaptığı açıklamada, proje kapsamında 3 dönem yüzme eğitimi verileceğini söyledi.
Öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinliklerinin derslerine olumlu yansıdığını ifade eden Loğoğlu, "Proje kapsamında öğrencilerimizi haftada 4 gün eğitime tabi tutacağız. Deneyimli antrenörler ve modern havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alacak. Yüzme sporu çocuk gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Eğitimlerimizin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılması bu anlamda önemlidir. Eğitimler sonunda ilimizde bin küçük öğrenci yüzme öğrenmiş olacak." şeklinde konuştu.
09 Aralık 2018 Pazar 10:23