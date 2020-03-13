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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:46
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Osmaniye 'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında Mehmet Oğuz idaresindeki 01 DG 003 plakalı kamyonet ile sürücüleri öğrenilemeyen 47 PU 863 plakalı tır ve 33 PL 094 plakalı otomobil, çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Oğuz, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Oğuz, Osmaniye, Düziçi, Güncel

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