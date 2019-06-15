15.06.2019 20:14
Haberler»Güncel » Haber

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye

Osmaniye'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ömer Köksal idaresindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, S.K, M.K.ve M.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Köksal çiftinin cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:56 Avusturya'da başörtüsü yasağına karşı çıkan vekile ölüm tehdidi
20:55 Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi
20:55 DENİZLİ Acıpayam'da yağmur sele yol açtı-2
20:54 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı
20:53 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan...
20:52 Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak
20:52 Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?