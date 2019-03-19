Osmaniye'deki Cinayet

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.Jandarma ekipleri, Karakütük köyü Sarı Böğsek Deresi yakınlarında dün yol kenarında cesedi bulunan kişinin İsmail Koca (43) olduğunu belirledi.Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Koca'nın en son bindiği aracı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi.Aracında kan izlerine rastlandığı ileri sürülen zanlı gözaltına aldı.