Osmaniye'deki Cinayete 2 Tutuklama

Osmaniye
'de bir kişinin arazide göğüs kısmından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Kundakçı'nın 13 Aralık
'ta merkeze bağlı Bahçe
köyü yakınlarındaki arazide cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde 5 boş av tüfeği kartuşu buldu.
Yapılan araştırmada Kundakçı'nın en son görüştüğü kişiler olduğu tespit edilen Muhammet A. ve Mehmet T. şüphe üzerine gözaltına alındı.
Zanlıların sorgularında İsa Kundakçı'yı öldürdüklerini itiraf ettiği bildirildi.
Bu arada, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ise merkeze bağlı Çığcık köyü kırsalında boş bir su deposunda bulundu.
Muhammet A. ve Mehmet T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Osmaniye'de 13 Aralık'ta arazide göğüs kısmından silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin İsa Kundakçı'ya ait olduğu belirlenmişti.
Bahçe,Aralık,Osmaniye
16 Aralık 2018 Pazar 13:11