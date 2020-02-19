Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı

Osmaniye
'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E, R.Y. ve O.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
Dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.