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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

19.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:18Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı
'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
İl Komutanlığınca düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E, R.Y. ve O.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
Dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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