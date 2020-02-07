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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 Suriyeli'den biri tutuklandı.

07.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:42Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 Suriyeli'den biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışma sonunda, Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüphelinin adresleri belirlendi. Önceki gün eş zamanlı operasyon yapan jandarma, İ.M., M.E. ve J.A. oldukları bildirilen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklanırken, İ.M. ve J.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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