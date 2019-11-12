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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

12.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:28Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlı tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da yapılan operasyon kapsamında 8 zanlı yakalanmıştı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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