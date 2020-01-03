Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Osmaniye
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 8 şahıs belirlendi. A.E., İ.M., H.E., Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. isimli şüpheliler 31 Aralık tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE