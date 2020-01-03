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Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:31 Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 8 şahıs belirlendi. A.E., İ.M., H.E., Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. isimli şüpheliler 31 Aralık tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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