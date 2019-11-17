Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - OSMANİYE