Osmaniye'deki Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Osmaniye
'de silah kaçakçılığı yaptığı ve kurusıkıları gerçeğe dönüştürdüğü ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce düzenlediği operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 9'u ise adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silah kaçakçılığı yapan ve kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere yönelik özel harekat polisi eşliğinde 4 gün önce 24 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ve 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, bunlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 40 bin 800 lira ve 25 tam altın ele geçirilmişti.
Osmaniye
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:25