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Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.

25.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:46Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi
'nin ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
nedeniyle festival ve şenliği iptal ettiklerini belirten Tarhan, "Hazırlanan 15 bin kişilik iki ton sucuğu da Elazığ'daki depremzedelere göndererek, yaralarına merhem olmaya çalışacağız." dedi.

Osmaniye, Kadirli, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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