Haberler » Güncel » Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.10.2019 23:16Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.A. (52), E.G. (48), Y.G. (29), B.G. (34) ve C.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, B.G. ve C.A. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 82 gram kubar esrar, 27 sentetik uyuşturucu hap, 252 gram Hint keneviri tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:26 Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü
23:26 FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu
23:26 Kaza yapan araçlar tem'de uzun araç trafiği oluşturdu
23:26 Hemzemin geçitte raybüs treni minibüse çarptı: 1 yaralı
23:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi...
23:20 - Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu
23:14 Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: "Volkswagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını...
17.10.2019 23:28:15