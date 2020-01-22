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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

22.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:40Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerden 6'sının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 21 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 193 gram esrar, 151 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 37 fişek, 1 otomatik av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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