Osmaniye'den Çalınan Otomobil Gölbaşı İlçesinde Bulundu

Osmaniye
'de çalınan otomobil Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Osmaniye'de önceki gün çalınan ve sahibi tarafından polise bildirilen 80 GM 565 plakalı çalıntı otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulundu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine girişte plaka tanıma sistemine (PTS) düştü. Polis
ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çalıntı otomobil Yeni Mahalle Yeni Cami
önünde terk edilmiş olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Osmaniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA