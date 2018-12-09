Osmaniye Denize Kıyısı Olmayan Kentte, İlk Kez Balık Tutma Turnuvası Düzenlendi

Denize kıyısı olmayan kentte, ilk kez balık tutma turnuvası düzenlendi Osmaniye
Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) tarafından, ilk defa kent sınırları içerisinde 'Tatlı su balık avı turnuvasıö düzenlendi.
Merkeze bağlı Kumarlı Köyü sınırları içerisinden geçen Ceyhan
Nehri kıyısındaki turnuva, sabah saatlerinde, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam
ve yaklaşık 70 yarışmacının suya olta atmasıyla başladı. Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde, denizde 6 defa balık avı yarışması düzenlediklerini ve Osmaniye'de ise bir ilk olarak tatlı su balık avı yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyen OSABDER Başkanı Serdar Zini, 'Dernek olarak 4 yıl önce kurulduk. Bundan önce tüm etkinliklerimizi deniz kıyısında yapıyorduk. Bize hatta, denizi olmayan memlekette kurulmuş, denizde etkinlik düzenleyen dernek' diyorlardı. Biz bu algıyı yıkalım ve Osmaniyemizde de etkinlik yapalım istedik. İlk defa Osmaniye'de yaklaşık 70 katılımcı ile bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Alan ve hava çok güzel. İslahiye
, Şanlıurfa
, Gaziantep
, Adana
, İskenderun
, Osmaniye ve Mersin
'den katılımcılar var. Aynı zamanda civar illerden 7 dernek de katılım gösterdi turnuvamızaö dedi.
TURNUVA KADIN, ÇOCUK VE ANA KATAGORİDE DÜZENLENDİ
Turnuvanın üç kategoride gerçekleştirildiğini belirten Başkan Zini, 'Kadın, çocuk ve ana kategorimiz var. İki türlü değerlendirmemiz olacak. Birincisi 4/2 Amatör Balıkçılık tebliğine uygun olarak boy limitlerine bide en büyük balık ödülümüz olacakö diye konuştu.
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise yarışma esnasında, boy olarak standartlara uymayan balıkların, stokunun azalmaması için tekrar suya bırakılmasıyla mümkün olacağını belirterek, 'İl sınırlarımız içerisindeki iç sularda balık çeşitlerine baktığımız zaman, yayın, sazan ve tatlı su çuprası gibi balıklarımız mevcut. Özellikle 1 Mart ile 31 Mayıs arasındaki avcılığın yasak olduğu üreme dönemlerine dikkat edilmeli. Bu bağlamda bizler baraj gölleri ve akarsularımızda çeşitli balıklandırma çalışması yapıyoruz. Sürdürülebilir bir balık avı için kurallara dikkat edilmelidir. Tüm yarışmacılarımıza 'rast gele' diyoruzö dedi.
Vali Yardımcısı Metin Esen ise etkinliğin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, 4 yıllık bir dernek olan OSABDER'in ilk kez gerçekleştirdiği tatlı su balık avı turnuvasının başarılı olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Esen, 'Mevzuatın müsaade etmiş olduğu sınırlar içerisinde iç sulardaki avlanmanın önemini gözeterek güzel bir etkilik olmuş. OSABDER Yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorumö diye konuştu.
Gün boyu sürecek etkinlik sonunda dereceye girenlere olta seti ve takım çantası gibi çeşitli ödüller verilecek.
Osmaniye
09 Aralık 2018 Pazar 14:45