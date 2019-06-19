19.06.2019 14:56
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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikati

Osmaniye Devlet Hastanesi

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.
Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve Osmaniye Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'nca Osmaniye Devlet Hastanesi binasında tatbikat düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, düzenlenen tatbikatta hastane binasında çıkabilecek bir yangında hasta ve personel tahliyesi, yangının söndürülmesi ve herhangi bir yaralanma durumunda yaralıların sedyeyle binadan indirilip nakledilmesinin senaryo edildiği kaydedildi.
Tatbikatın hatasız tamamlandığının da belirtildiği açıklamada, diğer kamu kurumlarında da benzer tatbikatların yapılacağı ifade edildi
Kaynak: AA
Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, Güncel

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