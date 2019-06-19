OSMANİYE Devlet Hastanesinde, yangın ve tahliye tatbikatı

Devlet Hastanesinde, yangın ve tahliye tatbikatı
OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü
, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı binasında, yangın, sedye ile yaralı taşıma ve tahliye tatbikatı yapıldı. Osmaniye
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, UMKE ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla, hastane personeline, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi
ortaklaşa 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimliğinde Masabaşı Tatbikatı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir saha tatbikatı gerçekleştirildi.
Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görev yapan personeller, yangın ve tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Ardından, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı anlatıldı.
Yapılan bu eğitim ve tatbikatın amacının, hastane ve idari binalarda bu tür karşılaşabilecek afet durumlarını engellemek adına alınacak önlemlerin çalışanlar tarafından bilinmesi, karşılaşıldığı anda herhangi bir kargaşaya meydan vermeden sorumluluk ve görev bilinci ile hem idari kadrolar, hem hizmet birimlerinde oluşturulacak bilinç ile hızlı ve zamanında müdahale edebilecek bir durum oluşturarak afet durumunu en az zararla atlatmanın hedeflendiği vurgulandı.