Haberler » Güncel » Osmaniye doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi - Haber

Osmaniye doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisiOsmaniye'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

29.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:05
Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi
'nin ilçesi ve sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.
Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz dedi.
Osmaniye Doğa Sporları Kulübü ekip lideri Osman Demirkaynak ise gezileri sırasında doğada bırakılan çöpleri topladıklarını ve yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını da söyledi.
Osmaniye doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

Osmaniye, Sumbas, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
12:22 Fatih'teki uyuşturucuyu operasyonu kamerada
12:22 Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması-ÖZEL-1
12:22 Beyşehir'de görev yapan öğretmenler İspanya'dan döndü
12:17 Alper Taşdelen, muhtarlarla bir araya geldi
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:23:58