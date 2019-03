Osmaniye Down Sendromlu Çocuklar, Bisikletle Gezip Besleme Yaptı

Kaynak: DHA

Down Sendromlu çocuklar, bisikletle gezip besleme yaptıOsmaniye'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, bir gurup down sendromlu çocuk, bisikletlerle şehir turu yaptırılıp, ardından sokak hayvanlarını elleri ile beslediler.Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği öncülüğünde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bisiklet Kulübü ve Korkut Ata Doğa, Gençlik ve Spor Kulübü alt grubu Fatih'in Torunları üyelerinin de katkıları ve Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımlarıyla '+1 Farkla' konulu besleme etkinliği düzenlendi.Down sendromlu öğrenciler, çocuk römorklu bisikletlere bindirilerek şehir turu yapıldıktan sonra, beslenme odaklarında sokak kedilerini besleme faaliyetine katıldı. Bisiklet sporcuları, öğrencilerin gezi sırasındaki mutluluklarının gözlerinden okunduğunu, aynı zamanda onlara sokak hayvanlarını hayvan ve doğa sevgisini aşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.Etkinliğe ilkokul seviyesindeki 10 down sendromlu öğrencinin 2 öğretmen ile birlikte katıldığını 30 bisikletli gencin bulunduğunu belirten HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala, Bu haftaki etkinliğimizde '+1' fakımız olsun istedik. Down Sendromlu arkadaşlarımızla beraber doğada karbon emisyonu salmadan bisikletlerimizle tur attık, sokak hayvanlarımızı besledik. Bunun devamının gelmesini istiyoruz ve bizler etkinliklerimize devam edeceğiz. Faaliyetimizin diğer şehirlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu projemizde bize destek veren Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu Müdüriyetine ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda çocukları bizlere emanet edip bizlere inandılar. Ayrıca bizlere destek olan işadamlarımıza da teşekkür ediyorum. dedi.