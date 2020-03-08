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OSMANİYE Dünya Kadınlar Günü gezisinden dönen kadınların olduğu otobüs devrildi-3

OSMANİYE Dünya Kadınlar Günü gezisinden dönen kadınların olduğu otobüs devrildi-3.

08.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:34
OSMANİYE Dünya Kadınlar Günü gezisinden dönen kadınların olduğu otobüs devrildi-3
OSMANİYE Dünya Kadınlar Günü gezisinden dönen kadınların olduğu otobüs devrildi-3

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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