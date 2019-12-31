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Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

Osmaniye'de el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmaya çalışırken altında kalan sürücü yaralandı. Yoğum bakıma alınan sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

31.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:31

'nin ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Olay, 27 'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.

OTOMOBİL ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Ancak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

Osmaniye, Kadirli, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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