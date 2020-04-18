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OSMANİYE EBA TV'yi takip etmeleri için, güneş paneli ve çanak anten kuruldu

EBA TV'yi takip etmeleri için, güneş paneli ve çanak anten kurulduOSMANİYE'de, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV'nin yayınlarını, yaşadıkları bölgede elektrik tesisatı olmadığı için takip edemeyen öğrencilerin kaldıkları yerlere, güneş panelli elektrik...

18.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:29
EBA TV'yi takip etmeleri için, güneş paneli ve çanak anten kuruldu
OSMANİYE'de, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV'nin yayınlarını, yaşadıkları bölgede elektrik tesisatı olmadığı için takip edemeyen öğrencilerin kaldıkları yerlere, güneş panelli elektrik tesisatı ve çanak anten kuruldu. Ayrıca uzaktan eğitim sürecine katılabilmeleri için televizyon ve tablet hediye edildi.
Yörük Türkmen geleneğinin son temsilcileri olan ve yaşamlarını çadırda kalarak zor şartlarda devam ettiren 6 öğrenci, uzaktan eğitim sürecine dahil edildi. Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonlarında kalan ve aileleri hayvancılıkla uğraştıkları için çadırda yaşayan öğrenciler EBA TV'yi takip edemediklerini bildirmeleri üzerine, derslerinden geri kalmamaları için kaldıkları yerlere elektrik için güneş paneli ve EBA TV kurulumu gerçekleştirildi. EBA TV yayınlarına kavuşan ve derslerini artık takip etmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'a ve Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Abdullah Erdem'e teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise "Uzaktan eğitim sürecine katılamayan öğrencilerimiz için gerekli her türlü çalışma yapılarak, eğitim öğretim sürecine katılmaları sağlanmaktadır" dedi.
Ayrıca öğrencilere, Müdür Albak tarafından EBA canlı sınıf etkinliklerine katılabilmeleri için tablet ve kitap hediye edildi. OSMANİYE EBA TV’yi takip etmeleri için, güneş paneli ve çanak anten kuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Aydın, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››OSMANİYE EBA TV'yi takip etmeleri için, güneş paneli ve çanak anten kuruldu - Haberler

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