Haber, Son Dakika, Haberler

OSMANİYE Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi

Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdiOSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.

10.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:19
Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi
OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.
Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 7 ay önce emekli olan ve çalışma hayatı süresince okulun bahçesindeki yaklaşık 15 kedinin bakımını yapan Kazım Aytaş, binlerce öğrenciye de hayvan sevgisini aşıladı. Aytaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okuldaki kedileri emekli olmasına rağmen yalnız bırakmıyor.
Okulun bahçesinde yaptığı bir besleme faaliyeti sırasında kedilerden bir tanesinin ayağının sektiğini gören Kazım Aytaş, vakit kaybetmeden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliğine ulaştı.
'HAYTAP'A DESTEKLERİNİZ HAYVANLARA ŞİFA OLUYOR'
Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından kedinin tedavisini aynı gün ücretsiz bir biçimde gerçekleştirdiğini ifade eden Aktaş, "Erkek olan kedimiz yapılan küçük bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Çağırdığımız zaman geliyorlar ve beslemelerini sürdürüyoruz. Şehrimize böylesine güzel bir kazanım yapan Hayvan Hakları Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. HAYTAP'a destekleriniz hayvanlara şifa oluyor. Desteklerimizi esirgemeyelim" dedi.
'YARALI KEDİMİZİN TEDAVİSİNİ YAPTIK'
HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve olay yerinden kedinin alındığını belirterek, "Yaralı kedimizin tedavisini yaptık. Arka sağ bacağında muhtemelen dikenli tel yırtığından oluşan bir buçuk santimlik bir açık yarası olan kedimizin yara yüzeylerini temizledikten sonra gerekli antibiyotik ve mineral desteğini yaptık. 6 dikişle yarayı kapattık. Paraziter ilaçlar uygulayarak hem kendi hem de halk sağlığını koruduk. 1 gün gibi kısa bir süre sonunda okula kontrole gittiğimizde bizleri koşarak karşıladı" dedi.
Ali Laçinbala, Türkiye'nin birçok noktasında sahipsiz sokak hayvanlarına yaptığı faaliyetlerle kurumlara örnek olan HAYTAP'a destek beklediklerini ifade edip, "Pandemi dolayısıyla evden çıkmayın fakat kapınızın önüne bir kap su bir kap mama koymayı unutmayın" diye konuştu. OSMANİYE Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvan Hakları Federasyonu, Anadolu Lisesi, Osmaniye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan’a ailesi sırt çevirdi Haber
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Ardahan’a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Haber
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Haberler››Güncel››OSMANİYE Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:46: Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 9 Haziran'a kadar uzatıldı - Haber 09:45: Çayda aranan hasat formülü bulundu - Haber 09:45: Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 09:45: Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi: Hayvan pazarında tokalaşma kalkmalı - Haber 09:43: Hayatını engelli çocuklarına adadı - Haber 09:37: Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi - Haber 09:28: 65 yaş üstü vatandaşlar normalleşme süreci kapsamında bugün 4 saat sokağa çıkabilecek - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler