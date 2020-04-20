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OSMANİYE Evden çıkamayan 18 yaşındaki İbrahim'e polisten doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan 18 yaşındaki İbrahim'e polisten doğum günü sürpriziOSMANİYE'de, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 18 yaşındaki İbrahim Emir Erdoğdu'ya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

20.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:50
Evden çıkamayan 18 yaşındaki İbrahim'e polisten doğum günü sürprizi
OSMANİYE'de, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 18 yaşındaki İbrahim Emir Erdoğdu'ya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
İlçedeki Rahime Hatun Mahallesi'nde yaşayan eğitimci Murat Erdoğdu, doğum gününde sokağa çıkma yasağı bulunan oğlu İbrahim Emir Erdoğdu'ya sürpriz yapmak ve zorlu günlerde yoğun mesai harcamak zorunda kalan polis ekiplerine moral vermek amacıyla Vefa Destek Hattı'nı arayarak pasta istedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir grup polis, ellerinde doğum günü pastasıyla İbrahim Emir'in evin kapısını çaldı. Kapıyı açan genç, karşısında ellerinde doğum günü pastası ile polisleri görünce şaşırdı. İbrahim Emir'in doğum gününü kutlayan polis ekipleri, "Malum siz yasaklı olduğunuz için koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyorsunuz. Bizler sizlerin yerine sokaklardayız. Polis ağabeylerin olarak sana böyle bir sürpriz yapmak istedik. Nice senelere" dedi.
Oğluna doğum günü sürprizi yapan polislere teşekkür eden İbrahim Emir'in babası Murat Erdoğdu ise "Oğluma böyle bir sürpriz yapan başta Emniyet Müdürümüz Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere sizlere ve tüm polis teşkilatına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Daha sonra İbrahim Emir de pasta üzerindeki mumlara üfleyerek polis ekiplerine sürprizleri nedeniyle teşekkür etti. OSMANİYE Evden çıkamayan 18 yaşındaki İbrahim’e polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Polis, Güncel
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