Osmaniye Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışları Yapıldı

Osmaniye'de Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.</br><br><br>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, merkez spor salonunda düzenlenen müsabakalara 45 okuldan 180 sporcu katıldı.</br><br><br>Müsabakalar sonunda genç kızlarda birinci Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Savrun Anadolu Lisesi, üçüncü Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi olurken, erkeklerdeyse birinciliği Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, ikinciliği Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Özel Kadirli Çukurova Anadolu Lisesi elde etti.<br><br>Müsabakalar sonucunda takımlara kupa, sporculara madalya verildi.