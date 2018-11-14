Osmaniye - Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya Siyahlı Saldırı 3 Yaralı

Hasanbeyli
Belediye Başkanı Alpaslan Koca
ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran
ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya
ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen Başaran'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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14 Kasım 2018 Çarşamba 00:25