OSMANİYE Hastane binası çatısında, mahsur kalan kırlangıcı itfaiye kurtardı

Hastane binası çatısında, mahsur kalan kırlangıcı itfaiye kurtardıOsmaniye
'de üç katlı hastane binası çatısındaki yağmur saçaklarına ayağı takılı kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
D- 400 Karayolu üzeri Akyar Mevkiindeki Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne gelen vatandaşlar, binanın çatısında çırpınan bir kırlangıcı görünce, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan kurtarma ekibi, merdiven aracılığı ile mahsur kalan kuşun yanına kadar çıktı. Ayağı takılı olduğu yerden kurtarılan kırlangıç, bulunduğu yerden alınarak veteriner hekime götürüldü. Tedavisi tamamlanan kuşun yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldığı öğrenildi. Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: DHAosmaniye
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