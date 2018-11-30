Osmaniye Hastane İçinde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

Osmaniye
'de bir özel hastane içinde önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli
Bulvarı'ndaki bir özel hastanede meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup, hastane içinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup, birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı.
Olayda, kurşunların isabet ettiği M.L., A.L., A.L. ile S.L. isimli kadın ve karşı gruptaki B.Ç., yaralandı. Yaralılar, hastanedeki sağlık görevlilerince tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından bölgeye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettirdiği belirtildi.
Osmaniye