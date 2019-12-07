Osmaniye internet kafelerde polis denetimi

İnternet kafelerde polis denetimi

OSMANİYE'de 62 polisin katılımıyla, kent merkezindeki internet kafe ve oyun salonlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, internet kafelerin olumlu amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi ve bilinçsiz kullanımının önüne geçilerek, gençler ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği zararların giderilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinde de yer aldığı uygulamalarda, 20 internet kafe oyun salonunda eş zamanlı denetim yapıldı. İşyeri ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden sorgulama yapan polis, kafelerde ki öğrencilere de uyarılarda bulunarak, zamanlarını ders çalışarak geçirmelerini istediler. Toplamda 72 Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirilen denetimler sonunda, adli mercilerce aranan bir kişi yakalandı. Ayrıca, bu alanlarda bulunmaları yasak olan 12 yaşından küçük 2 çocuk ise alınarak ailelerine teslim edildi. İki işyerine, 12 yaş altı çocuk aldıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Yapılan uygulamaların ilerleyen günlerde sık sık tekrarlanacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA