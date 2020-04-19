Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıOSMANİYE'de bir lokantanın reklam tabelası içerisinde mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:19
İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
OSMANİYE'de bir lokantanın reklam tabelası içerisinde mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, emekli öğretim görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala tarafından sahiplenildi.
Hasan Çenet Bulvarı'nda bulunan ve korona virüs izolasyonları sebebiyle kapalı olan bir lokantanın tabelasının içinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarttı.
İlk muayenesi hayvan severler tarafından özel bir klinikte yaptırılan yavru kedinin, açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü, gözlerinde enfeksiyon, arka sol bacağında ise bir hematom şekillendiği görüldü. Soğuktan şoka giren kedinin tedavisi için hayvan severler Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ulaştı.
YAŞAM ELLERİNİZDE
HAYPAT Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, koronavirüs izolasyonunda birçok meslek grubunun itinayla çalışarak halka hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sağlığa şiddet yasasına dahil olmasak da bu tip yaralı, bize emanet edilen canlara, bize muhtaç olan canlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Kendi yaptığımız kabinimizde zeminden ısıtma sistemi, HEPA hava filtresi, serum girişi, göz yormayan ışık, UV dezenfeksiyonu ve nebülizatör giriş var. Soğuktan şoka giren kediye göz ve diğer rahatsızlıklarına yönelik uygulamayı yaptıktan sonra bu kabine koyarak vücut ısının normale gelmesini sağladık. Özel bir kabinde, özel bir bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yavru kediyi korona izolasyonundan dolayı 73 yaşında olan babama verdim. Evden çıkması kanunen yasak olan babam evde sıkılmadan kediyle ilgilenerek vaktini geçiriyor. Bu yasaklara tabi olan ve evden çıkamayan vatandaşlara tek çağrımdır. Etrafta bir sürü yaralı can var. Evlerinizi bunlara açın. Bu hayvanların sizlere bulaştıracağı tek şey yaşam umududur. Yaşam ellerinizde."
EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAHİPLENDİ
Emekli Öğretim Görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala ise dışarı çıkmadığından dolayı evde sıkılmaya başladığını belirterek, "Bu kediyi duyunca oğlumdan bize getirmesini istedim. 3 gündür bakıyoruz. Solunum sistemi için nebülizatörle ilaçlı soğuk buhar uyguluyoruz. Karnını doyurup, altını temizliyoruz. Çok akıllı bir yavru ama sanırım gözleri kör kalacak. Vicdanen bakmak zorundayız. Herkesi böyle bir hayvan sevgisine davet ediyorum. Sokağa çıkmayın hayvanlara bakın" diye konuştu. OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Acun’un Sercan’a verdiği ’Fatih Terim’ cevabı sosyal medyayı salladı Haberler
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Haberler ›› Güncel ››OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:37: Damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef etti - Haber 13:37: Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Haber 13:36: Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Haber 13:35: Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber 13:34: Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada - Haber 12:47: Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:00: 9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber