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OSMANİYE İşyerinin camını taşla kırarak cep telefonu çalan hırsız yakalandı

İşyerinin camını taşla kırarak cep telefonu çalan hırsız yakalandıOSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bir işyerinin camını taşla kırarak cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:06
İşyerinin camını taşla kırarak cep telefonu çalan hırsız yakalandı
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bir işyerinin camını taşla kırarak cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Yeşilova Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde ki bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camının kırılması suretiyle, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan 4 adet cep telefonu çalınması olayı üzerine polis çalışma başlattı. Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki diğer işyerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin A.Y (24) olduğu belirlendi. Kayıtlarda, camı kıran şüphelinin kısa sürede içeriye girip cep telefonlarını alarak, olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Kimliği belirlenen şüphelinin aynı gün gece 03.00 sıralarında Uzunbanı Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan büfeye girerek 26 şişe değişik markalarda alkol çaldığı da belirlendi. Şahıs, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, sorgusunda suçlamaları kabul edip, 13 nisan günü Uzunbanı Mahallesinde ki evden hırsızlık olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. OSMANİYE İşyerinin camını taşla kırarak cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilova, Düziçi, Polis, Güncel, Haber
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