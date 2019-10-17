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Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemelerini bulduOSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen...

17.10.2019 17:23
Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemelerini buldu
OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerince, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Amanoslar Dağları bölgesi Yarpuz Köyü mülki sınırları içerisinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Jandarma Erzak İz Takip Köpeği Bube'nin de katılımıyla bölgede yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile dijital malzeme ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.
Osmaniye jandarma köpeği 'bube' toprağa gömülü pkk malzemelerini buldu

Jandarma, Osmaniye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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