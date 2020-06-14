OSMANİYE Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci yaşı Osmaniye'de törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci yaşı Osmaniye'de törenle kutlandıJANDARMA Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci kuruluş yıldönümü Osmaniye'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

14.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:45
Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci yaşı Osmaniye'de törenle kutlandı
JANDARMA Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci kuruluş yıldönümü Osmaniye'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.
Osmaniye Valiliği'nde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un çelenk Atatürk Anıtı'na sunumuyla başladı. Ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa tutulan törende, İl Jandarma Komutanlığı mensuplarının maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.
ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ
Etkinlikler, Asri Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde devam etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bırakıp, şehit yakınları ile sohbet etti. Programlara, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri de katıldı. OSMANİYE Jandarma Teşkilatı’nın 181’inci yaşı Osmaniye’de törenle kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Jandarma, Güncel, Haber

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