OSMANİYE Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi

Jandarmadan şehit kızına doğum günü süpriziDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinin Abalı Köyü sınırları içinde, 2012 yılı haziran ayında, mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın Osmaniye'de yaşayan kızı 9 yaşındaki Eyşan Açıcı'ya jandarma ekipleri tarafından doğum...

25.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:37
Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinin Abalı Köyü sınırları içinde, 2012 yılı haziran ayında, mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın Osmaniye'de yaşayan kızı 9 yaşındaki Eyşan Açıcı'ya jandarma ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan şehit kızı Eyşan Açıcı için doğum günü süprizi hazırladı. Jandarma, pasta alıp ailenin yaşadığı Alibeyli Mahallesi'ndeki eve gitti. Anne Songül Açıcı ile birlikte kapıyı açan Eyşan Açıcı, ellerinde doğum günü pastası ile gelen askerleri karşısında görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Pasta üzerindeki mumlara üfleyen şehit kızı, jandarma personeline bu güzel anı kendisine yaşattığı için teşekkür etti. Şehit eşi Songül Açıcı da kızının doğum gününü unutmayıp bu güzel süprizi yaparak mutlu eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul başta olmak üzere tüm personellere teşekkür edip, ramazan bayramlarını kutladı. OSMANİYE Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Osmaniye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Haber
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Haberler››Güncel››OSMANİYE Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Lösemi hastası Ecrin'e, merdivenli itfaiye aracı ile doğum günü pastası - Haber 15:31: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl'ı andı - Haber 15:29: (Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tarihi ilçe Ahlat sessizliğe büründü - Haber 15:29: Mezitli'de geri dönüşüm sorun olmak yerine avantaja dönüşüyor - Haber 15:29: Gaziantep'te göletlere 55 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haber 14:37: İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu - Haber 14:03: Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı - Ekonomi 14:00: Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı - Haber 13:36: Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi - Haberler 13:15: Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi - Haberler