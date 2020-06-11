OSMANİYE Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıOSMANİYE'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:56
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
OSMANİYE'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize suç örgütü şüphelileri A.D., E.Ş ve G.B.'ye ait 5 ayrı adreste eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 22 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 1 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu, 3 adet 7,62 mm çapında fişek, 7 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde bulaşıklı alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., E.Ş ve G.B. jandarmadaki sorgularının ardından "Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işlemek" suçundan adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, bu şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 16 kişi hakkında da 'uyuşturucu uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. OSMANİYE Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480’e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Nadir görülen ’geyik böceği’ Türkiye’de görüntülendi Haber
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Haberler››Güncel››OSMANİYE Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Rize'ye gelen turist kafilesine, tulumlu karşılama - Haber 11:53: Son dakika haber! Yeşilçam rüzgarı Tuzla'da esti - Haber 11:51: PAZARCILAR TEPKİ GÖSTERDİ YERE DÖKTÜKLERİ SEBZE VE MEYVELER KAPIŞILDI - Haber 11:51: Altınordu'da sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Haber 11:49: Son dakika haber | Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı - Haber 10:27: Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı - Haber 10:18: Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti - Magazin 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin