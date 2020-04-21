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OSMANİYE Kadın kılığına giren hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadın kılığına giren hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandıOSMANİYE'de, kadın kılığına girerek iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.D.Ç., güvenlik kamerasına yakalandı.

21.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:03
Kadın kılığına giren hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandı
OSMANİYE'de, kadın kılığına girerek iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.D.Ç., güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Raufbey Mahallesi ve Selimiye Mahallesi'ndeki iki evden fotoğraf makinesi, 2 adet cep telefonu, tablet ve bir miktar para çalındığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kamufle olmak için kadın kıyafetleri giydiğini belirledi. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf eden S.D.Ç., adliyeye sevk edildi. OSMANİYE Kadın kılığına giren hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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