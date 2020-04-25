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OSMANİYE Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin ailenin evine yemek götürüyor

Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin ailenin evine yemek götürüyorOSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemek götürdüklerini açıkladı.

25.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:08
Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin ailenin evine yemek götürüyor
OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemek götürdüklerini açıkladı.
Kadirli ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan belediyeye ait aşevi Ramazan ayı nedeniyle açıldı. Başkan Ömer Tarhan, aşevinde yapılan sıcak yemeklerin 20 mahallede evden çıkması kısıtlanan 2 bin ihtiyaç sahibi ailenin evini götürülmeye başlandığını belirtti. Özel kıyafetli ekiplerle yemek dağıtımına katılan Başkan Tarhan, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "11 yıldır aşevimizde halkımızla birlikte iftar yapıyor, gelemeyen yaşlı ve hastalarımızın ise evlerine yemek götürüyorduk. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle aşevimiz iftar ve toplu yemeklere kapalıdır. Ancak Kadirli Belediyesi olarak evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahipleri için aşevimizde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemekler 5 araç ve 15 personelimizle vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz. Yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine Ramazan'ın ilk günü itibarı ile 3 çeşit sıcak yemeği ulaştırdık. Ramazan boyunca bu çalışmamız devam edecektir. İhtiyaç sahibi olup bizlerden yemek isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaat edebilirler" diye konuştu.
Personellerle birlikte mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek veren Başkan Tarhan, maske de dağıttı. OSMANİYE Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 bin ailenin evine yemek götürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Tarhan, Kadirli, Güncel , Haber
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