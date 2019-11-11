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Osmaniye-kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

Kadirli'de fidanlar toprakla buluştuTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:31
'de fidanlar toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 'nin Kadirli ilçesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Cığcık Köyü Aleybağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kadirli Orman Müdürü Beyhan Altuntaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes 'kampanyası ile bugün Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu dedi.
20 dekar alanda 23 bin zeytin, fıstık, selvi ve kızıl çam fidanları toprakla buluşturuldu.
Osmaniye-kadirli'de fidanlar toprakla buluştu

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: DHA


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