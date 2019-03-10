Osmaniye Kadirli'de Offroad Yarışması

Kadirli
'de Offroad yarışması
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde Offroad Şenlikleri düzenlendi.
Topraktepe Köyünde Kadirli Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) ve Kadirli Offroad Kulübünün ortak düzenlediği Offroad Şenliklerine AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı
ile birlikte kalabalık bir izleyici katıldı.
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan 3 araçla test sürüşüne katılarak yarışın startını birlikte verdiler. 4 klasmanda 16 aracın yarıştığı etkinlikte sürücüler parkurda kıyasıya yarıştı. 120 saniye aralıklarla karışık olarak çıkan araçlar birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük mücadeleler verdi.
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Kaynak: DHA